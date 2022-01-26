Департамент статистики сообщает, в каких городах ситуация с коронавирусом самая печальная

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В среду в Литве сообщили о новом скачке в статистике заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в Литве зарегистрировано 9490 случаев.
Miesto gyventojai
Miesto gyventojai
© DELFI / Julius Kalinskas

Хуже всего эпидемиологическое положение в Вильнюсе. Здесь на 100 000 жителей приходится 4129,5 случаев, доля положительных тестов составляет 31%.

Немного лучше положение в Клайпеде - 3997 новых случаев за 14 дней на 100 000 жителей, дола положительных тестов составляет 36,4%.

Похожая ситуация фиксируется и в Каунасе. Там на 100 000 жителей приходится 3851 случай, доля положительных тестов 35,2%.

Лучше всего дела обстоят в Пагегяй - 701,7 случай и 31,8%.

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