Департамент статистики: "омикрон" стал доминировать в Литве

Сообщается, что сейчас почти во всех образцах ПЦР, которые проверяют дополнительным методом qPCR выявляют "омикрон".

Если до Рождества количество образцов с "омикроном" составляло 10%, то сейчас уже превышает 90%.

"Несмотря на то, что этот метод не был создан для окончательного подтверждения "омикрона", по нашим подсчетам, его результаты совпадают с результатами метода для определения штаммов. Предварительно на наличие "омикрона" в Литве проверяют около 1/3 всех образцов", – сообщает Департамент статистики.