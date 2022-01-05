Сообщается, что сейчас почти во всех образцах ПЦР, которые проверяют дополнительным методом qPCR выявляют "омикрон".
Если до Рождества количество образцов с "омикроном" составляло 10%, то сейчас уже превышает 90%.
"Несмотря на то, что этот метод не был создан для окончательного подтверждения "омикрона", по нашим подсчетам, его результаты совпадают с результатами метода для определения штаммов. Предварительно на наличие "омикрона" в Литве проверяют около 1/3 всех образцов", – сообщает Департамент статистики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Департамент статистики: "омикрон" стал доминировать в Литве
Департамент статистики на своей странице в фейсбуке...
Количество случаев COVID-19 в Литве растет, но пика "омикрона" еще нет (3)
В Литве снова фиксируется больше 2000 новых случаев...
С нового года часть жителей снова вернется в систему дополнительного пенсионного накопления новый калькулятор (1)
За первые 6 месяцев 2022 года в Литве в систему...
Протесты в Казахстане: захвачен аэропорт Алма-Аты Токаев возглавляет Совет безопасности, Назарбаев уходит (58)
В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ...
Тайвань намерен инвестировать в Литве 200 млн долларов (16)
Тайваньское представительство в Литве подтвердило,...