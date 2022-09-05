Департамент статистики Литвы пытается опровергнуть данные муниципалитета о том, что Вильнюс по числу жителей обогнал Ригу

"По данным службы реестра жителей и статистиков Латвии, в Вильнюсе живет больше людей, чем в Риге. В Вильнюсе – 615 242, в Риге – 605 802", – писал он.

По данным Центра реестра, которые были предоставлены агентству BNS 5 сентября, в Вильнюсе место жительства декларировали 617 000 человек.

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"В реестре есть данные о месте жительства каждого лица. Это число показывает, сколько жителей в конкретном муниципалитете", – сказал BNS пресс-секретарь ЦР Миндаугас Самкус.

Между тем, по предварительным данным за 1 июля 2022 года, в Вильнюсе живут 575 800 человек, а в Вильнюсском муниципалитете – 576 200 жителей.

Представитель Департамента статистики Литвы Бируте Столите сказала, что в данные департамента включают только постоянных жителей.



Они должны числится как минимум в двух реестрах, не считая реестра жителей, кроме того, они должны жить в Вильнюсе не меньше 12 месяцев.

Такие данные из Латвии Шимашюс использовал для сравнения числа жителей в Вильнюсе и Риге.

По данным Департамента статистики, в января 2022 года в Риге проживали 605 800 человек.



Представители этого департамента указали, что для того, чтобы человека назвали жителям Риги, "он должен был прожить в городе не меньше 12 месяцев подряд или вернуться на место жительства не меньше, чем на год".

Департамент статистики Латвии также указал, что он дает данные по числу жителей в конкретном населенном пункте только один раз в год - 1 января.