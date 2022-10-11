Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 16,3 проц., годовая инфляция – 24,1 проц.

Как говорится в пресс-релизе, на годовую инфляцию, рассчитанную СИПЦ, в основном повлиял рост цен на теплоэнергию, горюче-смазочные материалы, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, твердое топливо, электроэнергию, мясо и мясные продукты, хлеб и зернопродукты, изделия и материалы для содержания и ремонта жилья, на услуги общественного питания, а также снижение цен на устройства аудио- и видеоприема, записи и воспроизведения.

Изменение цен на товары и услуги в сентябре 2022 г., по сравнению с августом, как и рассчитанное по ИПЦ, составило 2,9 проц.