Департамент разработал инструмент, который поможет жителям быстрее и точнее сообщать о мусоре

"Загрязнение окружающей среды отходами и незаконные свалки по-прежнему остаются проблемой. Чтобы решить эту ситуацию, мы создали виртуальный инструмент для общественности "Tvarkau Lietuva" (Привожу Литву в порядок). На карте жители смогут предоставить информацию о замеченных загрязненных территориях. Также можно будет видеть процесс приведения в порядок и внести свой вклад в очищение и сохранение природы Литвы", - говорит директор ДООС Гедрюс Кадзяускас.

По его словам, отныне жителей просят на сайте www.tvarkaulietuva.lt предоставлять как можно более подробную информацию об обнаруженной загрязненной мусором территории. Ожидается, что собранные данные помогут сотрудникам оценить и идентифицировать наиболее рискованные местности, например, действующие незаконные свалки или сброс опасных отходов (асбест, автомобильные масляные фильтры, химические контейнеры и т. п.), где требуется оперативное внимание экологов.