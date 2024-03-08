Департамент миграции в прошлом году выдал более 750 000 личных документов

В прошлом году гражданам Литвы было выдано 750 717 личных документов: 391 795 паспортов и 358 922 идентификационные карты. Больше личных документов было выдано только в 2013 г. – 854 тыс.

В прошлом году граждане Литвы получили в общей сложности 719 тыс. личных документов, в 2021 г. – более 510 тыс., в 2020 г. – 409 тыс.

Как и предполагал Департамент миграции, в 2023 г. значительно увеличилось количество идентификационных карт, выданных гражданам Литвы– почти 359 тыс. Это самый высокий показатель за всю историю Литвы.