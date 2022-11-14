В пятницу в Департаменте миграции зарегистрировались 76 украинцев, а общее количество военных беженцев, прибывших в Литву и зарегистрированных здесь с начала вторжения России в Украину, составляет 70 020 человек.

Треть всех зарегистрированных лиц – 24 586 – дети до 18 лет, отмечается в сообщении.

Первые военные беженцы – 196 человек – были зарегистрированы в нашей стране через четыре дня после начала боевых действий в Украине, 28 февраля.

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Наибольшее количество военных беженцев, зарегистрированных за сутки, было 17 марта. Всего в этот день в подразделения Департамента миграции или временно действующие центры регистрации обратились 2 219 человек.

Самые высокие средние недельные потоки украинцев также были зафиксированы в марте. В 11-ю неделю этого года в среднем регистрировалось 1 891 человек в день.

Абсолютное большинство военных беженцев – более 69 тыс. лиц – обратились за временной защитой, т.е. статусом защиты, предоставляемым в масштабах Европейского союза (ЕС).

Специалистами Департамента миграции принято 63 428 решений о выдаче разрешений на временное проживание на основании временной защиты, 2 150 решений о временном проживании на гуманитарной основе.

По данным Департамента миграции, 4 508 человек выехали из Литвы или с ними невозможно связаться.

Было принято 2 647 решений о прекращении рассмотрения заявлений, поскольку лица либо выехали из Литвы, либо подали заявления о выдаче временного вида на жительство по другим основаниям, чаще всего – работы.

22 лицам было отказано в виде на жительство в Литве после того, как выяснилось, что они не являются военными беженцами.

За весь период наибольшее количество военных беженцев из Украины было зарегистрировано в сейчас уже недействующем Вильнюсском центре регистрации – 22 266. В таком же центре в Каунасе было зарегистрировано 9 951 человек, в Клайпеде – 6 489, в Алитусе – 5 316 человек. Последний центр работает и по сей день. Всего в центре регистрации в Шяуляе было зарегистрировано 2 279 военных беженцев, в Мариямполе – 1 167, в Паневежисе – 531.

"В настоящее время поток украинцев, приезжающих в Литву, снизился. Каждый день мы регистрируем менее 100 новоприбывших, директор Департамента миграции сказала Эвелина Гудзинскайте. – Однако расслабляться пока рано. Если в Украине будет очень холодная зима или появятся другие причины, которые побудят людей снова массово покидать охваченную войной страну, мы готовы обслуживать больший поток беженцев".

С начала вторжения России в Украину механизмом временной защиты ЕС по всей Европе воспользовались более чем полумиллиона военных беженцев из Украины, говорится в совместном отчете Агентства ЕС по вопросам убежища, Международной организация по миграции и Организации экономического сотрудничества и развития. Более 7 млн. человек, согласно сообщению, из-за военных действий были вынуждены покинуть свои постоянные места жительства в самой Украине.