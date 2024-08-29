2024.08.29 06:57

Департамент миграции: срок действия временного вида на жительство для украинцев продлен до весны 2026 г.

 
Рита Батурина
ru.DELFI.lt
Migracijos departamentas
Migracijos departamentas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Временный вид на жительство, выдаваемый украинским военным беженцам на основании временной защиты, будет действовать до 4 марта 2026 года.

По данным Департамента миграции, такое решение было принято на основании принятого Европейским Советом решения о продлении механизма временной защиты украинских военных беженцев еще на год и соответствующего постановления Правительства.

По последним данным, на сегодняшний день цифровой временный вид на жительство в Литве на основании временной защиты выдан 44 921 украинскому военному беженцу.

Всем им этот документ был выдан до вышеупомянутого постановления Правительства, поэтому он действителен до 4 марта 2025 года. Следовательно, по истечении указанного срока граждане Украины должны будут позаботиться о смене документа.

Между тем, тем украинцам, у которых уже есть вид на жительство, действующий до 4 марта 2026 года, в этом году его не придется менять.

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