Департамент миграции предупреждает: звонки с просьбой приехать и заполнить анкету – ложные

Жителям, которым поступили подозрительные звонки, рекомендуется быть бдительными, не вступать в разговоры и немедленно сообщить об этом по телефону 112.

По данным ДГБ, лица, выдающие себя за сотрудников Департамента миграции, звонят находящимся в Литве гражданам Беларуси, призывают их отправиться в ДГБ и во время звонка отвечать на вопросы, связанные с деятельностью белорусской демократической оппозиции.