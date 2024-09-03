2024.09.03 17:07

Департамент миграции предупреждает: звонки с просьбой приехать и заполнить анкету – ложные

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Migracijos departamentas
Migracijos departamentas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Жители, обратившиеся в Департамент миграции, сообщили, что им поступали звонки от человека, говорящего по-литовски и по-русски, который призывал их приехать в главное здание Департамента государственной безопасности (ДГБ), расположенное в микрорайоне Пилайте, и заполнить анкету. В Департаменте миграции сообщают, что эти звонки ложные.

Жителям, которым поступили подозрительные звонки, рекомендуется быть бдительными, не вступать в разговоры и немедленно сообщить об этом по телефону 112.

По данным ДГБ, лица, выдающие себя за сотрудников Департамента миграции, звонят находящимся в Литве гражданам Беларуси, призывают их отправиться в ДГБ и во время звонка отвечать на вопросы, связанные с деятельностью белорусской демократической оппозиции.

Департамент призывает жителей быть бдительными, не реагировать на подозрительные звонки и не поддаваться на провокации. Если вы столкнулись с подобными случаями, призываем сообщить об этом в Департамент государственной безопасности по телефону +370 700 70 007 или по эл. почте pranesk@vsd.lt.

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