Департамент миграции предупреждает: звонки с просьбой приехать и заполнить анкету – ложные

Жителям, которым поступили подозрительные звонки, рекомендуется быть бдительными, не вступать в разговоры и немедленно сообщить об этом по телефону 112.
По данным ДГБ, лица, выдающие себя за сотрудников Департамента миграции, звонят находящимся в Литве гражданам Беларуси, призывают их отправиться в ДГБ и во время звонка отвечать на вопросы, связанные с деятельностью белорусской демократической оппозиции.
Департамент призывает жителей быть бдительными, не реагировать на подозрительные звонки и не поддаваться на провокации. Если вы столкнулись с подобными случаями, призываем сообщить об этом в Департамент государственной безопасности по телефону +370 700 70 007 или по эл. почте pranesk@vsd.lt.