Департамент миграции предупреждает проживающих в Литве иностранцев: звонки о возможной депортации – ложные

"Департамент миграции официально предупреждает, что эти звонки ложные, а сотрудники учреждения не звонят иностранцам в Литве и не сообщают по телефону об угрозах или депортации. Информация о решениях Департамента миграции предоставляется иностранцам посредством электронных писем в системе MIGRIS", - подчеркивается в пресс-релизе ведомства.
Сообщается, что телефонные мошенники звонят проживающим в Литве иностранцам и представляются "миграционными работниками" утверждают, что "нахождение иностранцев в Литве представляет угрозу национальной безопасности", "им грозит депортация", "иммигранты должны покинуть страну, но необходимо прибыть в отдел обслуживания клиентов в Вильнюсе" и тому подобное. Это, как подчеркивает Департамент миграции, ложные сообщения.
Тем, кто получает такие звонки, рекомендуется всесторонне оценить ситуацию и проверить свои учетные записи в литовской миграционной информационной системе MIGRIS.
Если никаких сообщений от Департамента миграции не поступило, иностранцу не нужно посещать Отдел обслуживания клиентов или совершать какие-либо дополнительные действия в своей учетной записи.
Иностранцам рекомендуется сообщать о ложных звонках по общему номеру службы экстренной помощи 112 и предоставлять литовским сотрудникам всю информацию о содержании звонка, обстоятельствах звонка и т. д.