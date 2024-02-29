Департамент миграции предупреждает проживающих в Литве иностранцев: звонки о возможной депортации – ложные

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Išmanusis telefonas
Išmanusis telefonas
ФОТО: Unsplash
Департамент миграции предупреждает о распространении в социальных сетях ложной информации, якобы проживающим в Литве иностранцам звонят об угрозе депортации.

"Департамент миграции официально предупреждает, что эти звонки ложные, а сотрудники учреждения не звонят иностранцам в Литве и не сообщают по телефону об угрозах или депортации. Информация о решениях Департамента миграции предоставляется иностранцам посредством электронных писем в системе MIGRIS", - подчеркивается в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что телефонные мошенники звонят проживающим в Литве иностранцам и представляются "миграционными работниками" утверждают, что "нахождение иностранцев в Литве представляет угрозу национальной безопасности", "им грозит депортация", "иммигранты должны покинуть страну, но необходимо прибыть в отдел обслуживания клиентов в Вильнюсе" и тому подобное. Это, как подчеркивает Департамент миграции, ложные сообщения.

Тем, кто получает такие звонки, рекомендуется всесторонне оценить ситуацию и проверить свои учетные записи в литовской миграционной информационной системе MIGRIS.

Если никаких сообщений от Департамента миграции не поступило, иностранцу не нужно посещать Отдел обслуживания клиентов или совершать какие-либо дополнительные действия в своей учетной записи.

Иностранцам рекомендуется сообщать о ложных звонках по общему номеру службы экстренной помощи 112 и предоставлять литовским сотрудникам всю информацию о содержании звонка, обстоятельствах звонка и т. д.

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