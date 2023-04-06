Эта услуга некоторое время не оказывалась из-за нарушения глобальных цепочек поставок, что сделало невозможным обеспечение достаточной и стабильной поставки бланков паспортов и гарантии того, что услуга по выдаче паспортов будет оказана вовремя в течение 5 рабочих дней.
В настоящее время поставка бланков паспортов налажена, поэтому Департамент миграции совместно с Центром выдачи личных документов (ЦВЛД) возобновляет услугу заказа, изготовления и выдачи паспорта в течение 5 рабочих дней. Государственная пошлина за него остается неизменной – 57 евро, отмечается в сообщении.
По данным ЦВЛД, на будущей неделе планируется иметь 145 тыс. бланков, необходимых для производства паспортов. Еще 118 тыс. таких бланков будет доставлено в середине мая.
При заказе паспорта в течение 5 рабочих дней клиент сможет подать заявление в одном отделении Департамента миграции, а забрать изготовленный документ в другом. Правда, в этом случае не получится воспользоваться услугой доставки паспорта курьером, которая доступна при заказе документа обычным способом.
В прошлом году гражданам Литвы было выдано в общей сложности 435 129 паспортов – больше всего с момента восстановления независимости.
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