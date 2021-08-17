Департамент миграции надеется рассмотреть все прошения об убежище за 3 месяца

"На сегодняшний день рассмотрено свыше 200 прошений об убежище, мы планируем все прошения, которые на сегодняшний день зарегистрированы и еще регистрируются, рассмотреть за три месяца. Но все зависит от того, насколько эти дела об убежище будут сложными: если случаи будут такими, какими были до сих пор, то темп будет достаточно быстрым, но если мы обнаружим более сложные случаи, где нужно углубляться, то тогда это может несколько затянуться", - во вторник в интервью радиостанции LRT radijas пояснила Э. Гудзинскайте.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака.
Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматели в растерянности из-за новых правил, поэтому без масок в магазины пускать не будут (62)
С 16 августа в Литве вступили в силу некоторые...
Представитель пенсионеров Литвы: уже и наши грозятся идти с вилами и топорами (55)
Власти Литвы ищут способ выдачи привитым жителям...
Почти 300 компаний в Литве будут обслуживать только клиентов с "паспортами возможностей" (13)
Только клиентов с "паспортами возможностей" намерены...
Судья: находятся лица, которые не прочь заработать на сложившейся в Литве ситуации с нелегальной миграцией (9)
Мариямпольский суд приговорил к аресту на 40 суток...
Выясняется мотив убийства, совершенного в Вильнюсе в понедельник (3)
В понедельник после обеда в Вильнюсе было совершено...