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Департамент миграции надеется рассмотреть за три месяца все прошения об убежище от мигрантов, прибывших в Литву из Беларуси, заявила директор департамента Эвелина Гудзинскайте.
Департамент миграции надеется рассмотреть все прошения об убежище за 3 месяца
© DELFI / Andrius Ufartas

"На сегодняшний день рассмотрено свыше 200 прошений об убежище, мы планируем все прошения, которые на сегодняшний день зарегистрированы и еще регистрируются, рассмотреть за три месяца. Но все зависит от того, насколько эти дела об убежище будут сложными: если случаи будут такими, какими были до сих пор, то темп будет достаточно быстрым, но если мы обнаружим более сложные случаи, где нужно углубляться, то тогда это может несколько затянуться", - во вторник в интервью радиостанции LRT radijas пояснила Э. Гудзинскайте.

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В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство - из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

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