Департамент миграции Литвы оштрафовал более 300 граждан - не сообщили о получении гражданства другой страны

"В прошлом году за несообщение о получении гражданства другой страны мы оштрафовали 300 граждан. (...) В законе о гражданстве сказано, что гражданин, приобретший гражданство другой страны, в течение двух месяцев со дня приобретения другого гражданства обязан письменно уведомить об этом либо Департамент миграции, либо дипломатическое представительство Литвы за рубежом. За невыполнение этого обязательства предусмотрена административная ответственность – (...) штраф от 300 до 850 евро", – рассказала Гудзинскайте.
"Опять же, наказать можно только того, кого поймаешь, так сказать. Кто не пойман, того нельзя наказать. (...) Бывает, что об этом нам сообщают другие страны, или бывает, что гражданин приходит в Департамент миграции менять паспорт, а мы каким-то образом выясняем, что он нам об этом не сообщил. Или другие учреждения передают нам информацию, и мы получаем ее от третьих лиц", – рассказал о наиболее частых случаях глава ведомства.
Она также обратила внимание на то, что о приобретении гражданства другой страны лицом, покинувшим Литву, иногда становится известно спустя 10 лет.
"Истории бывают разные. Есть много людей, которые уехали после обретения независимости, не сообщили об этом и просто живут в другом месте. Бывает и так, что мы узнаем, что это произошло 10 лет назад, а человек не привел документы в порядок", – сказала Гудзинскайте.
"Но в большинстве случаев люди не сообщают об этом намеренно. (...) Если бы во время референдума появилась возможность двойного гражданства, я думаю, что тогда у людей не было бы причин скрывать эту информацию, и они бы сообщали о ней активнее. Тогда у нас была бы более точная информация о том, сколько у нас фактических граждан. А сейчас у нас сложилась ситуация, когда люди не сообщают об этом, потому что знают, что если они это сделают, то потеряют литовское гражданство", – сказала глава ведомства.
Гудзинскайте также подчеркнула, что гражданин теряет литовское гражданство сразу после приобретения гражданства другого государства. В свою очередь, Департамент миграции, выявив такой случай, лишь констатирует факт утраты гражданства.
"Издается приказ министра внутренних дел о том, что человек утратил гражданство – по закону гражданство утрачивается с момента приобретения гражданства другой страны. (...) Мы лишь констатируем факт утраты гражданства, потому что человек теряет его автоматически, по закону, после принятия гражданства другого государства", – сказала Гудзинскайте.
Напомним, что в воскресенье в Литве состоялись президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Явка избирателей на президентских выборах составила 59,37%.