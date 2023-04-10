Департамент миграции: иностранцы выбирают Литву в качестве страны назначения

По словам специалиста, иммиграционные потоки в Литве увеличиваются. Согласно представленным данным, в 2023 г. в начале года в Литве проживало 189,4 тыс. иностранцев. (в 2022 г. – 100,2 тыс., в 2021 г. – 87,3 тыс.). Большинство составляют украинцы (94,8 тыс.), белорусы (48,8 тыс.) и русские (15,7 тыс.). Почти по 2 тыс. выходцев из Кыргызстана и Узбекистана, около 1,4 тыс. – из Индии и Таджикистана.

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По словам представителя департамента, в течение 2022 г. в Литву прибыло примерно в три раза больше высококвалифицированных работников, чем годом ранее – в прошлом году таким иностранцам было выдано 3924 разрешения на временное проживание, тогда как в 2021 г. выдано 1265 разрешений. В первом квартале этого года в Литве уже разрешено проживание 571 человеку.

Л. Войшнис также отметила, что большинству из них от 18 до 59 лет, но на работу в Литву приезжают и люди старшего возраста, и студенты. «Среди иностранцев, имеющих разрешение на работу, — люди старшего возраста. В Литву также приезжает немало студентов. Наша цель, чтобы такие студенты остались в Литве и работали в соответствии со своим образованием и квалификацией», - сказала она.

В этом году, с разрешением внешним поставщикам услуг ходатайствовать о временном проживании иностранцев в Литве этой возможностью, по данным Департамента миграции Литвы с февраля по апрель воспользовался 2 831 человек из 34 стран - в основном в Индии (630), Узбекистана (395), Кыргызстана (389), Турции (291). 2,5 тыс. разршений выдано на основании предоставленной им работы.

ELTA напоминает, что с января действуют поправки в Закон ЛР "О правовом положении иностранцев", которые облегчили иммиграционные условия: срок выдачи разрешений на временное проживание неквалифицированным работникам сократился с 4 до 3 месяцев, а для высококвалифицированных рабочих - до одного месяца. Также с января иностранец, кроме граждан России и Беларуси, может получить вид на жительство, находясь за границей. Кроме того, с июля больше не будут выдавать национальные визы для работы, проще будет остаться в Литве и обучавшимся здесь иностранцам, им будет снято ограничение рабочего времени.