Департамент миграции: число иностранцев в Литве за полгода увеличилось больше чем на 6000

Сообщается, что значительно увеличилось число белорусов в Литве, стало немного больше россиян, а вот украинцев стало меньше.
По данным Департамента миграции, 1 июля в Литве проживали 195 550 иностранцев, а в январе 2023 г. их было 189 411. Согласно новым данным за полугодие, сократилось количество украинцев в Литве, но они по-прежнему составляют самую большую общину иностранных граждан в нашей стране.
В начале июля 2023 года в Литве было 84 734 украинцев, в начале 2023 г. – 94 891. Вероятно, изменения связаны с переменами в миграции граждан Украины.
За полгода выросло число белорусов в Литве. Если в январе их было 48 804, то в начале июля уже – 58 347. Незначительно увеличилось число граждан России в Литве. В начале года в Литве было 15 706 россиян, а в середине - 16 193.
"Несмотря на то, что из-за военной агрессии против Украины в отношении россиян были введены ограничения, все же, вероятно, часть их успела приехать до введения ограничений или у них были выданные прежде визы, с которыми они могли обращаться за видом на жительство", – предположила глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.
По данным на 1 июля 2023 года, иностранцы в Литве составляли 6,83% всех жителей страны (в январе 6,67%).