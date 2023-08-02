Департамент миграции: число иностранцев в Литве за полгода увеличилось больше чем на 6000

Сообщается, что значительно увеличилось число белорусов в Литве, стало немного больше россиян, а вот украинцев стало меньше.

По данным Департамента миграции, 1 июля в Литве проживали 195 550 иностранцев, а в январе 2023 г. их было 189 411. Согласно новым данным за полугодие, сократилось количество украинцев в Литве, но они по-прежнему составляют самую большую общину иностранных граждан в нашей стране.

В начале июля 2023 года в Литве было 84 734 украинцев, в начале 2023 г. – 94 891. Вероятно, изменения связаны с переменами в миграции граждан Украины.

За полгода выросло число белорусов в Литве. Если в январе их было 48 804, то в начале июля уже – 58 347. Незначительно увеличилось число граждан России в Литве. В начале года в Литве было 15 706 россиян, а в середине - 16 193.