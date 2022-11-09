Департамент культурного наследия выясняет историю выброшенных в контейнер книг XIX века

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Каунасское отделение Департамента культурного наследия в фейсбуке сообщило о расследовании истории выброшенных в мусорный контейнер научных изданий начала XIX века, среди них – литературы университетов межвоенной Литвы. Строительный контейнер со старинными книгами был обнаружен около одного из общежитий Литовского университета медицинских наук. Неравнодушные граждане обратились в Департамент культурного наследия и в полицию.
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr./ DELFI montažas)
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr./ DELFI montažas)

"Мы получили сообщение о выброшенных в контейнер книгах XVIII–XIX вв., сразу же поехали, чтобы их осмотреть. К сожалению, к нашему приезду книги уже были уничтожены. В одну кучу были свалены обложки книг, в другой лежали блоки спрессованных книг. Большая часть уничтоженных книг - периодические издания начала XX в. , изданные на английском, польском, немецком и французском языках. Это издания по медицине и фармацевтике. Часть книг была издана в XIX в. Более старых изданий (например, XVIII в.) не обнаружили", – заметили представители департамента.

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

Почти все издания, по словам специалистов - это книги из межвоенных библиотек университета им. Витаутаса Великого, Стефана Батория (сейчас - Вильнюсский университет) и других учреждений Вильнюса и Каунаса того периода.

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

"Установить культурную ценность уничтоженных изданий сложно, но нет сомнений в том, что они представляли интерес уже тем, что в них были штампы университетов того периода, это часть истории этих учебных заведений", – сказано на странице департамента в фейсбуке.

Случайно уцелела книга Густава Гаугера (Gustav Gauger "Repetorium Pharmazie und praktische chemie in Rusland") 1845 г.в. Санкт-Петербург. В ней можно узнать об аптеках, которые в то время действовали на территории Литвы.

В Каунасской губернии в 1845 г. было 20 аптек. В самом Каунасе, где в то время было 558 домов и 8525 жителей, действовали две аптеки. Они принадлежали провизору Карлу Фишеру (Carl Fischer) и аптекарю Иоахиму Лей с доктором Готтлибом Лей (Joachim Ley, Gottlieb Ley).

Также есть перечень владельцев аптек в других небольших городах Литвы (эта страница книги есть на фото).

"Например, в владельцем аптеки в Ретавасе был сам граф Огинский, а в Укмерге была отдельная аптека еврейской общины. К счастью, эта книга с интересными историческими данными, уцелела и будет передана в музей для дальнейшего анализа. Начато расследование по факту уничтожения, вероятно, ценных объектов культуры", – сообщили представители департамента.

Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)
Šiukšlių konteineryje atsidūrusios knygos (Kultūros paveldo departamento nuotr.)

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