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После того, как на этой неделе в Литве были осквернены несколько памятников погибшим советским военным, Департамент культурного наследия призывает воздержаться от неуважительных действий на военных кладбищах.
Cemetery of Soviet soldiers
Cemetery of Soviet soldiers
© DELFI / Valdas Kopūstas

Департамент подчеркивает, что такие действия могут стать оружием пропаганды.

"Хотя в наших сердцах сейчас много ненависти к российскому режиму, мы просим не отождествлять культуру других народов с российским и белорусским лидерами, воздержаться и удерживать других от любых неуважительных действий на военных кладбищах – это сразу же будет представлено как подтверждение распространяемых Россией фейковых новостей о призраках национализма", – говорится в сообщении.

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"Поэтому мы просим в это трудное время следить за ситуацией на местах, и, по возможности, предотвращать путь возможным провокациям или просто вразумить граждан, находящихся под действием эмоций", – отмечается в нем.

Департамент напоминает, что, согласно Женевской конвенции, могилы солдат, погибших во время Второй мировой войны, находятся под правовой охраной.

Во всем мире эта конвенция обязывает страны уважать жертв войны, захороненных на их территориях, и не предпринимать никаких реорганизаций на этих кладбищах в одностороннем порядке. За осквернение таких объектов предусмотрена и уголовная ответственность.

Сейчас в Реестре культурных ценностей Литвы находятся 158 мест захоронения солдат Советского Союза, погибших во время Второй мировой войны.

На этой неделе были осквернены памятники советским военным в пяти местах по всей Литве.

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