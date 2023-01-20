Департамент миграции Литвы уже сообщал, что от его имени с несуществующей электронной почты в Литве разным адресатам рассылают письма. В электронном письме сказано, что МД, сотрудничая с правительствами Литвы и Украины, проводит поиск беженцев из Украины в Литве. Цель поиска - найти военнообязанных.

По оценке ДГБ, целенаправленное распространение фейков, направленных против беженцев, используют для подрыва репутации госучреждений, для того, чтобы внести хаос в их работу, вбить клин раздора между гражданами Литвы и беженцами из Украины, разжигать рознь, вызвать этническое и социальное напряжение, сформировать враждебные настроения и настроить жителей Литвы против помощи Украине. Содержание информационно-кибернетической атаки и ее цели совпадают с нарративом российской пропаганды.

ДГБ проанализировал письма и установил, что в приложении к ним распространяют вирусную программу. ДГБ рекомендует не открывать такие подозрительные письма, приложения к ним и не переходить по ссылкам, которые прилагаются к письмам.

Жителей и учреждения, которые располагают информацией о фейках, касающихся беженцев или другой актуальной информацией, просят информировать ДГБ по следующим контактам: pranesk@vsd.lt или 8 700 70 007.