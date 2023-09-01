01 сентября 2023 г. 16:19

День знаний в столице: кафе и рестораны города переполнены

 
Бригита Рагицкайте
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Šventiškai nusiteikę moksleiviai ir studentai užplūdo gatves
Šventiškai nusiteikę moksleiviai ir studentai užplūdo gatves
ФОТО: DELFI montažas
Календарное лето в Литве закончилось грозами, сентябрь начался с приятной погоды. В пятницу по всей Литве облачно с прояснениями, поэтому настроение у школьников радостное.

Однако в пятницу утром вместо летней одежды школьникам пришлось вспомнить об униформе – на многих были пиджаки и свитера. Днем потеплело, поэтому верхняя одежда была забыта.

Особое внимание в этот день полиция уделяет безопасности детей на дорогах. Весь сентябрь около школ будет дежурить полиция и волонтеры.

Литовская служба дорожной полиции сообщает, что в сентябре будут проводить небольшие рейды, будут проверять, как соблюдают правила дорожного движения молодые водители - школьники и студенты. Будут проверять также школьников и студентов на велосипедах и на электросамокатах.

С обеда празднующая День знаний молодежь заполонила улицы и кафе столицы.

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