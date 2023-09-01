День знаний в столице: кафе и рестораны города переполнены

Однако в пятницу утром вместо летней одежды школьникам пришлось вспомнить об униформе – на многих были пиджаки и свитера. Днем потеплело, поэтому верхняя одежда была забыта.

Особое внимание в этот день полиция уделяет безопасности детей на дорогах. Весь сентябрь около школ будет дежурить полиция и волонтеры.

Литовская служба дорожной полиции сообщает, что в сентябре будут проводить небольшие рейды, будут проверять, как соблюдают правила дорожного движения молодые водители - школьники и студенты. Будут проверять также школьников и студентов на велосипедах и на электросамокатах.