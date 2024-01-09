День защитников свободы: мероприятия и изменения движения транспорта

Пятница, 12 января:

В 8:00 всех жителей Литвы приглашают принять участие в гражданской акции "Память жива, потому что она свидетельствует" и зажечь свечи в окнах зданий, чтобы почтить память защитников свободы.

В 11:00 в Галерее защитников свободы в Сейме состоится торжественное построение защитников свободы.

С 17:00 до 03:00 фасад Вильнюсского кафедрального собора будет освещен фотографиями героев, отдавших свои жизни. Традиционная видеопроекция будет демонстрироваться два вечера подряд — 12 и 13 января.

17.45 в Галерее защитников свободы Литвы и Витражной галерее Сейма состоится концерт, в котором примут участие мужской хор Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса, хор девушек "Carmina bellum" и мужской хор офицерского корпуса Вильнюсского гарнизона "Aidas".

В 18.45 состоится церемония возложения цветов к месту гибели Артураса Сакалаускаса, солдата-добровольца, защищавшего парламент.