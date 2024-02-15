День восстановления Литовского государства: программа мероприятий

"16 февраля – день, когда многие из нас, наверное, задаются вопросом, как хорошо жить в свободном, независимом, сильном государстве и сколько всего мы имеем. Путь к свободе был нелегким, поэтому давайте беречь ее, дорожить ею и лелеять. Одев наряды в цветах желтого, зеленого, красного с триколором встретим День восстановления государства, примем участие в шествиях и у костров свободы на проспекте Гедиминаса", - приглашает к участию Вильнюсское городское самоуправление.