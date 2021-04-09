День в Шальчининкай: вопросы о любви и нелюбви к вакцинам без простых ответов

Крепитесь, люди...

У здания Шальчининкайского самоуправления Адама Мицкевича окружили пасхальными яйцами. Вернее, не Мицкевича, а его памятник. И не яйцами, а их огромными копиями. Такое же цветное яйцо и у входа в местный Культурный центр, где обустроен центр вакцинации. С кем вы, мастера культуры? Они сегодня с родным краем, потому что раскрасили яйца местным орнаментом. Во времена, когда бушует вирус, люди цепляются за возможность праздновать, и эту тягу к привычной жизни – не задушишь, не убьешь.

Центр вакцинации – просторный зал с белыми кабинками, почти как на выборах. Только выбирают не политиков, а вакцины: Pfizer, AstraZeneca или Moderna. Люди их и вправду могут выбрать по своему усмотрению. Но даже при такой свободе район отстал от остальных, и в углу зала стоит огнетушитель с надписью "Шальчининкай".

Те, кто уже привился, сидят отдыхают у дальней стены. Среди них – пожарный-спасатель Витольд Гладкий, который только что попробовал на себе Moderna: "Pfizer держит полгода, а Moderna девять месяцев, и вторая прививка уже через 28 дней". Информацию Витольд собирал заранее, и тут, по его словам, помогли соцсети и мнения знакомых.

Леонардас Шышко – водитель местного автобусного парка. Решил причаститься Pfizer, потому что "это выбор начальства, весь автопарк Pfizer прививаетcя". Спрашиваю, мол, не страшно ли в кабинку идти? Но Леонардас – почти философ: "пандемия и через год не пройдёт. Чему быть, того не миновать". Месяц назад его родной брат привился той же Pfizer, негативных последствий было ноль, вот и Леонардас пошел по стопам. Ну и литовское телевидение посмотрел.

За столами бойкие женщины Кристина и Анна ведут учёт прибывших. На борьбу с вирусом брошены все, кого нашли: Анна работает в мэрии, а Кристина – в поликлинике. Да и сам центр вакцинации – подразделение Шальчининкайского самоуправления. В среду 31 марта по району, где более 30 тысяч населения, привили 132 человека. Много это или мало, решайте сами.

Вакцинация в здешних краях началась с января, но поначалу дело не шло. К примеру, учителя наотрез отказались прививаться AstraZeneca. А когда Шальчининкайский район оказался в отстающих, мэр решил быть ближе к народу. Кто там рекламирует вакцинацию? Президенты? Здислав Палевич сделал собственное обращение, а потом пошел да и привился AstraZeneca под фотообъективом. А с ним – замглавы районной администрации, главы комиссариата и местной погранзаставы. Инициатива на местах, так сказать.

В середине марта писали, что опальная AstraZeneca так и лежит в Шальчининкае без дела, 730 доз. На пятницу 2 апреля расклад был такой: 500 доз AstraZeneca, 440 доз Pfizer и 200 Moderna. Словом, вакцину AstraZeneca народ постепенно осваивает. "Это неверно, что в районе все ждут Спутник. Люди ведь понимают реалии", – объясняет разговорчивая женщина с цветастым платочком на шее. Это Регина Соколович, зав районным отделом Социальной помощи и здравоохранения.

Регина ведет нас в центр тестирования. На мой прямой вопрос признает: "большинство действительно вакцинироваться не хочет. Кто постарше, те слушают детей. А кто помоложе и хочет привиться, возможности пока не имеет". Шагаем сквозь тихий европейский покой, где плитка уложена к плитке и на тебя глядят окна реновированных пятиэтажек, одетых в серые и бордовые плиты. Городской парк вот-вот взорвется весенней зеленью, лишь угрюмые камни вдоль газона напоминают, что нынче реальность не так уж отрадна.

Центр тестирования – гигантская белая палатка. У входа встречаю строгого мужчину в старой кепке. Его зовут Марьян, он работник местной торговой сети, и ему 43.

– Если прививаться, то Спутником, – говорит.

– Почему же Спутником?

Не знаю, – пожимает плечами Марьян. – Родители так сказали.

Палатка тестирования по виду не спутник, а, скорее, космический корабль. Внутри – легкая полутьма и две космонавтки, Юстина и Янина. Во всяком случае, защитные костюмы с масками на космическую экипировку вполне похожи. Тут, как и в центре вакцинации, собрали всех возможных: Юстина работает в структуре самоуправления, а Янину командировали из местной поликлиники.

Девушки рассказывают, что делают тесты PGR, когда ответа надо подождать, а также быстрые тесты, где результат готов через 15 минут. Второго апреля сделали 39 тестов PGR и 42 быстрых теста. Из 42-х быстрых два – положительные. Людей с обнаруженным вирусом направляют в так называемую температурную клинику. Это – давно уже будни.

Неподалеку на заборе гимназии – выставка детских рисунков, и темы совсем не коронавирусные. Девушка-Литва шагает к реке в красно-желто-зеленой юбке, за которой вьются бабочки. Веселые дамы в веночках на зеленой поляне, под звездным небом, увенчанным огромной планетой в синем ореоле. Жизнь продолжается, дети ждут лета, и мы вместе с ними.

Искусство выжить

В Шальчининкайской районной больнице можно снимать кино стиля киберпанк. Пустые каталки в пустых коридорах, одинокие цветы в огромных вазах, объявления «запрещено...», "запрещено...". Коронавирусом тут переболели 20 % врачей и 40 % медсестер. "Ковидного" отделения в больнице нет, но в городе, напомню, есть температурная клиника, куда отправляют пациентов с подозрением на COVID-19.

Главврач районной больницы – Збигнев Семенович, седой человек с доброватым прищуром. Только события кругом его не очень радуют. Как рассказывает главврач, в среду 31 марта в температурную клинику были отправлены 9 пациентов с подозрением на коронавирус. И COVID подтвердился у всех 9-ти. "Количество больных стало расти, а вирус "молодеет", молодежь болеет чаще", – говорит главврач.

На войне с вирусом нужны бойцы от медицины, а их не хватает. В температурной клинике должны работать специалисты не старше 60-ти, но из районной больницы их туда особо не направишь: средний возраст больничных врачей – 65 лет. И даже этих не всегда удержишь: врачебная зарплата в районных больницах ниже, чем в столичных. "А разве у человека в районе желудок меньше?", – недоумевает доктор.

На его рабочем столе – миниатюрный телевизор, затерявшийся среди документов, блокнотов и книг. "Какой язык слышите? Русский. И на этом канале русский, и на этом тоже", – переключает каналы главврач. Пролистываем 14 каналов, но ничего кроме российского и белорусского не находим. "Почему наши люди не хотят прививаться? Потому что Путин и Батька рассказывают, что российская вакцина самая лучшая", – кивает Збигнев Семенович на телевизор. В начале 90-х он руководил в литовском Сейме фракцией поляков, тряс за грудки правительство: мол, дайте денег на шальчининкайское районное телевидение и тогда будем говорить с людьми напрямую. Денег не дали.

Збигнев открывает книжный шкаф, на котором высится католическое распятие. Между книг по хирургии – сборник народных песен Литвы, два бронзовых котика, а рядом – диск с собственными произведениями. Человек, что руководит больницей с 2003 года, пишет песни и романсы на литовском, польском и русском языках. И больница в отдельно взятом Шальчининкае тут уже не причем. "Одни у нас вечно полонизируют, другие литуанизируют, третьи русифицируют. А если были бы все вместе, за всеобщее благо и свободу, то была бы большая Европа будущего", – рассуждает доктор. Мир идет по пути прогресса, но параллельно становится примитивным – вот где Збигнев видит проблему. "Сейчас у врача не стало авторитета. Интернету теперь верят больше, чем врачу. А диктаторы не экономят на пропаганде".

В соседнем кабинете – чуть ли не галерея пейзажей и портретов, потому что Збигнев еще и рисует. На одной из картин распяты два разбойника и Христос: совсем не демократично, чего уж там. Пускаемся в рассуждения о демократии эпохи пандемии. В той же Франции Свобода-Равенство-Братство действуют с утра до вечера, но ночью – комендантский час и жесткий штраф за его нарушение. Коронавирус подверг сомнению безраздельную свободу западного человека.

С другой стороны, у нас тут не Римская империя, судьбу выбираешь сам. И на вакцинацию силой тоже никого не загоняют: гражданин имеет право отказаться. Збигнев Семенович видит выход в том, чтобы ставить людям мягкие, но четкие и непременные условия. Хочешь работать в школе или больнице? Покажи справку о прививке. Нет прививался? Это твое право, но и работать у тебя не получится.

Сам Збигнев привился вакциной Pfizer. Про побочные последствия вакцинации он, разумеется, знает, но его логика проста: "Если кого-то укусила пчела, то это не значит, что нельзя заниматься пчеловодством". На коронавирус доктор насмотрелся вдоволь: видел его и в электронный микроскоп, и на примере заразившихся пациентов, и на примере своих врачей. Через год после начала карантина его вывод однозначен: "если не прививаться, то угроза осложнения выше, чем угроза последствий от вакцинации".

На прощание Збигнев ставит нам свою музыку. Молчим, а девичьи голоса тянут монотонную тоскливую мелодию. Лампа со старомодным абажуром, книги, картинки с немецкими мельницами будто растворяются, исчезают в печальных звуках, а те уносятся прочь и летят над деревцами, где еще не распустились почки, над крышами шальчининкайских домиков, над дальней лесной опушкой. Сколько продлится пандемия, сегодня не скажет никто.



А что народ?

А народ жутко не любит фотографироваться, так что опрашиваю по старинке, с блокнотом в руках. У памятника Мицкевичу прогуливается солидный папа с дочками, Ярослав Ленкевич: "Прививаться, может, и надо. Я не сторонник прививок, но, глядя на обстановку, вижу, что придется".

На перекрестке, у закрытого цветочного ларька, Евгения с тремя детьми собралась переходить дорогу. "Против вакцин ничего не имею, прививаю детей от болезней. Но именно от коронавируса – не буду, потому что эти вакцины не проверены временем. Долгосрочных последствий мы пока не знаем".

Руслан – мужчина среднего возраста с лицом, закрытым черной маской. "Мне без разницы, будет это Спутник или Pfizer. Все эти вакцины не проверены".

Зато 18-летний Дарюс Щимконюс, бодро вышагивающий по площади вместе с другом, целиком за вакцинацию. Отвечает коротко, как солдат. "Да, буду прививаться. Да, это необходимо. Нет, не боюсь".

Встречаю и пожилую женщину, Станиславу. Судя по испарине на лбу, ей не очень хорошо. "Яды в себя впускать? Зачем это нужно! – вскрикивает она неожиданно. – Это не вирус, а радиация, потому что идет атомная война, а нам не говорят. Боженька, избавь нас от вакцинации", – воздевает Станислава глаза к небу.

На парковке копается в багажнике машины Чеслава, которая помоложе Станиславы. "Спутником, может, и можно привиться. А этой американской, от которой люди умирают – ни в коем случае".

На крылечке о дверь магазина облокотился молодой и крепкий Рамунас. "Если человек здоров, то не вижу смысла в прививке. Никто ничего конкретно не знает, никто ничего не говорит. И откуда все это появилось, неизвестно".



Эпилог

В дальнем поле, среди жухлых остатков кукурузы, присела на отдых стая белых лебедей. И нет им дела до наших дистанций, запретов и масок. А в мусорных контейнерах возле районной больницы копаются трое мужчин не очень парадного вида. "Прививаться? Черт его знает", – отвечает мне один из них. "Зачем нам вакцина, если мы и так здоровы", – через плечо кидает другой. Пустые бутылки и банки они складывают в пакет и, повесив его на старенький велосипед, гордо удаляются.