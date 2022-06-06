День свободы от налогов: в этом году на уплату налогов жители Литвы работали 5 месяцев и 6 дней

День свободы от налогов – это символический день в году, показывающий, какую часть заработанных денег жители отдают государству. Так хотят показать жителям, сколько налогов они платят, на что потом эти деньги идут.

"У власти нет волшебной палочки, взмахнув которой появляются разные блага: дороги, горючее в баках автобусов, зарплаты учителей. Деньги власти – это зарплаты всех работающих людей, налоги, которые они заплатили. Поэтому люди должны знать, какие расходы они финансируют, а политикам и госслужащим следует использовать эти деньги эффективно и прозрачно", – сказала президент ЛИСР Елена Леонтьева.

В прошлом году день свободы от налогов отмечали 15 июня, но после пересмотра фактических результатов за год, он сместился на 22 мая – это на три недели меньше, чем по запланированным расходам бюджета, отмечает ЛИСР.

"Выявление точной даты дня свободы от налогов осложняет то, что официальные прогнозы в свете событий настоящего времени все еще неточны, кроме того, растущую часть расходов государства финансируют не за счет налогов, а за счет кредитов", – сказала Леонтьева.

В конце 2021 года госдолг Литвы составлял 24,5 млрд. евро, или 8772 млн. евро на одного жителя. Госдолг Литвы составляет почти половину (44,3%) ВВП. Несмотря на то, что это соотношение одно из самых низких в Европе, граждане должны знать, что в 2021 г. только на проценты, которые составляют 246,7 млн. евро ушло больше, чем на культуру (234 млн. евро).

По подсчетам ЛИСР, среднестатистический житель Литвы 34 дня работает на финансирование "Содры", 13 дней - на образование и спорт, по два дня на защиту окружающей среды, культуру и правосудие. Поддержка сельского хозяйства и пищевой промышленности стоит нам 7 рабочих дней, а внешней политики – 1 рабочий день.

Люди с разными доходами, по-разному участвуют в финансировании, сообщают в пресс-релизе ЛИСР. Например, если у человека минимальная зарплата (644 евро) то на оборону он выделяет 16 евро, человек с зарплатой 1679 евро – 56 евро, 3000 евро – 107 евро. На образование эти люди соответственно выделяют 23, 79 и 150 евро.

"День свободы от налогов показывает, что сегодня среднестатистический работник в Литве 157 работал на финансирование расходов государства. Это значит, что некоторые выплатили эти деньги раньше, но есть и те, которые еще не заплатили до конца всю сумму. Чтобы налоги распределялись равномерно, они должны быть проще, меньше и прозрачнее, – сказала Леонтьева. – Мировой опыт и опыт, например, наших соседей эстонцев, показывает, что благодаря этому можно собрать гораздо больше налогов".

ЛИСР - частная, неполитическая организация, учрежденная в 1990 году. Институт проводит исследования в сфере экономики и ее политики, готовит экспертизы к законам и их проектам, занимается просветительской деятельностью.