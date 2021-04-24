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24 апреля в Литве празднуют День собак. Поздравляем читателей Delfi с этим днем. Привет владельцам собак передают и четвероногие друзья работников редакции.
Представляем фотографии воспитанников наших работников. Всего у членов коллектива 30 собак. У некоторых 2, 3 или даже 4 собаки самых разных пород: от лабрадоров, хаски, биглей и терьеров до дворняжек.
Все вместе мы поздравляем собак и их хозяев с Днем собаки – не забудьте поблагодарить своих четвероногих друзей за преданную дружбу.
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