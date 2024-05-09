Прежде на 9 мая здесь проходили грандиозные митинги с выступлениями, стихами, музыкой, маршами, Георгиевскими лентами и "сменой почетного караула", в этом году ни на ком запрещенных символов не было, люди приходили с цветами, возлагали их на могилы и крестились. Правда, осеняли себя крестным знамением не перед крестом, а перед советской пятиконечной звездой. Еще одно новшество - люди приносили свечи.
В парк приходили в основном люди старшего поколения. Немногие из них говорили по-литовски. Некоторые жаловались, что не смогли купить красные гвоздики, поэтому пришлось покупать цветы другого цвета. Были и такие, кто обменивался информацией о том, что делать, чтобы смотреть российские каналы.
Представитель Главного комиссариата полиции Клайпедского округа Дарюс Петрайтис сказал, что мероприятия проходят спокойно, никаких инцидентов в городе не зафиксировано, информации о возможных провокациях у полиции нет.
Один из пришедших в Парк скульптур мужчина по имени Руслан на вопрос журналистов, что его побуждает приходить сюда, по-литовски ответил: "На этой войне погиб мой дедушка. Он похоронен не здесь, а в России, но я сюда прихожу каждый год. Вечером приду с сыном. Он тоже знает, что его прадед погиб на войне".
Другой гражданин сказал, что живет в Литве 50 лет, но говорил по-русски. Мужчина сказал, что для него 9 мая - освобождение от фашизма.
"Он (фашизм) уже возрождается. Мы сейчас боремся с ним в Украине, где фашисты-бандеровцы и французские наемники убивают невинных людей. Так, как в Литве невинных людей убивали "лесные братья". Я приехал в Клайпеду в 1975 г. все здесь напоминало колхоз, люди во дворах разбивали огороды и сажали картошку. Только потом мы все отстроили, что было разрушено фашистами", – сказал он, признав, что смотрит российские каналы, на которых рассказывают истину.
Он сказал, что знает литовский, но говорить по-литовски отказался.
Одна русскоговорящая женщина, увидев, что ее фотографируют, спросила, заплатят ли ей гонорар за снимки? Когда ей объяснили, что она находится в общественном месте, поэтому гонорар ей не полагается, с воинственным видом удалилась.
"Мы - евреи. Вы предлагаете нам сюда не ходить? Да, литовские евреи, мой отец из Укмерге, мать – из Каунаса. Советская власть сослала их в Сибирь. В Литву семья вернулась только в 1956 г. поэтому для меня и одни и другие преступники. А вам ведь известно, что немцы? Поэтому я сюда прихожу каждый год 9 мая, если у меня есть время", – сказал Симас, который с другом сфотографировался у мемориала.
Скульптурную композицию в парке демонтировали в июня 2022 года (она стояла там с 1975 года). Творение скульптора Йонаса Вертулиса "Меч" сдали на металлолом, а композицию Римантаса Даугинтиса передали в Грутский парк.
В соответствии с Женевской конвенцией, государства, на территории которых похоронены военные других стран, обязаны цивилизованно присматривать за такими кладбищами.
Клайпедский муниципалитет еще думает, как привести это место в порядок. Недалеко от места, где похоронены советские воины, недавно была установлена памятная доска в честь погибших здесь французских, бельгийских, польских и литовских военных, похороненных на Мемельском кладбище перед Второй мировой войной., palaidotiems buvusiose Memelio kapinėse prieš antrąjį pasaulinį karą.