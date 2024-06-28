День Ивана Купалы обошелся в Польше на треть дешевле: в Литве даже не ищут варианты

Он сказал, что для их компании самыми актуальными были цены на пиво – в польском магазине Lidl некоторые виды пива стоили по 0,52 евро за банку. После обеда все пиво уже было выкуплено. На следующий день пиво уже было по 0,69 евро – это все равно в два раза дешевле, чем в Литве.

„Рядом с нашим был еще один такой же домик, его тоже арендовали литовцы. в Сейнах в магазине Biedronkа в понедельник было много литовцев, 2/3 машин с литовскими номерами“, – сказал Витаутас, заметив, что усадьба была в 3 часах езды от Вильнюса, около Августова.

На одного человека без транспорта за три дня вышло по 110-120 евро.

Собеседник рассказал, что усадьбу около озера 21-24 июня на 9 человек они сняли за 725 евро. На продукты и напитки потратили 300-350 евро.

По его словам, и вино в Польше в два раза дешевле.

„Мы едем не первый раз, раньше смотрели, всегда получается на треть дешевле, чем в Литве и это если сравнивать с усадьбой похуже. В последнее время в Литву не ездили, это бессмысленно. В польской усадьбе и фурако, и баня, и настольный теннис, все удобства, до озера 7 минут пешком“, – сказал Витаутас.

Он заметил, что его в Польше разочаровал только сам Августов.

„Некоторые говорят, что Августов – польский Друскининкай, милый курортный городок, но это не так. Он больше похож на Шальчининкай“, – возмущался Витаутас.