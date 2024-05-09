День Европы: в Вильнюсе пройдут праздничные мероприятия

Специально для нее будет открыта табличка улицы Европы. В церемонии примут участие член ЕК Виргиниюс Синкявичюс , мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, а также Эймантас Белицкас, режиссер фильма о родившихся 1 мая 2004 года „Поколение.ЕС“ (Karta.EU).

После завершения официальной части мероприятия в Сейме в столице пройдут и другие мероприятия. Именно в День Европы будет переименована одна из улиц столицы – улица Вильняус (Вильнюсская) временно станет улицей Европы.

Во время мероприятия с поздравительной речью выступила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен. Также выступили: председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, председатель ЕК в 1999-2004 г. Романо Проди, член ЕП, первый председатель парламентского Комитета по европейским делам Андрюс Кубилюс , председатель Комитета по интеграции Украины в Европейский союз Верховной Рады Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие гости.

В этот день жителям и гостям столицы также будет предложено опробовать свои силы на „Европейском экзамене“, поучаствовать в дискуссии о международном опыте Erasmus+.

Во второй половине дня выступит группа ударных Ritmas kitaip, а вместе с атлетами Slackline Lietuva в воздухе будет поднят гигантский флаг ЕС в сопровождении танцоров танцевальной студии Gelios.

Мероприятия, посвященные 20-летию членства Литвы в ЕС и Дню Европы, завершатся кинотеатром под открытым небом. Вильнюсцы смогут посмотреть фильм „Поколение.ЕС“ режиссера Э. Белицкаса, а после него посмотреть прямую трансляцию второго полуфинала конкурса „Евровидение“.

ЕС, в который на данный момент входят 27 государств, был создан Маастрихтским договором, вступившим в силу в 1993 году.