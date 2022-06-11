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В эту субботу, 11 июня, пятый уикенд подряд на Вильнюсском Белом мосту бурлит крупнейшее бесплатное мероприятие для украинских и литовских детей – "День друзей". С полудня здесь нет недостатка в различных мероприятиях: фестиваль включает в себя спортивные развлечения, игры, батутный городок, бесплатные угощения и даже концерты самых известных литовских исполнителей.
"День друзей" в Вильнюсе: масса развлечений, бесплатное мороженое и концерты известных исполнителей
© DELFI / Tomas Vinickas

Авторы этой идеи устраивают лагеря для украинских детей каждые выходные с первой недели войны, чтобы помочь им адаптироваться и хотя бы ненадолго отвлечься. Когда потеплело, инициатива переместилась на улицу. К ней присоединились литовские дети и их родители.

В дополнение к большому количеству развлечений, в зоне мероприятия была установлена ​​остановка DĖK'UI, где раздавались привезенные литовцами одежда, игрушки и книги. Сюда пригласили литовцев, чтобы поднять настроение украинским детям и поделиться с ними разными сезонными предметами: велосипедами, самокатами, скейтбордами или роликами.

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Среди наших соотечественников, принявших участие в однодневном лагере, были и те, кто приносил даже несколько вещей для своих друзей из Украины, но отказались давать интервью, заявив, что добрые дела нужно делать тихо.

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"День друзей" в Вильнюсе: масса развлечений, бесплатное мороженое и концерты известных исполнителей

В эту субботу, 11 июня, пятый уикенд подряд на...