"День друзей" у Белого моста: бесплатное мороженое и развлечения для детей

"Мы рады, что в программе примут участие не только известные литовские исполнители. Специально к открытию мероприятия из Украины приедет известный пианист Евгений Хмара, выступавший в Белом доме и Букингемском дворце", – сказал продюсер мероприятия Лауринас Шяшкус.
Кроме парка бабутов и спортивных состязаний, различные уличные игры, мастер-классы, кино под открытым небом.
В специальной зоне специалисты Вильнюсского бюро здравоохранения познакомят желающих с правилами здорового питания, гигиеной ротовой полости, пользой движения, секретами хорошего эмоционального состояния.
Для украинцев будет открыта площадка DĖK’UI, где будут раздавать одежду и игрушки. Литовцев также призывают привозить неиспользуемые велосипеды, скейтборты, роликовые коньки, самокаты.
"Для беженцев из Украины такие вещи сейчас - роскошь. Мы хотим, чтобы украинские дети и подростки наслаждались летом, поэтому призываем литовцев жертвовать транспортные средства, мы передадим их тем, кто в них больше всего нуждается", – сказал Шяшкус.
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