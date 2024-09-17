День без автомобиля в поезде: скидка на билеты - 90%

LTG подчеркивает, что скидка действует на билеты 3 классов, но только на маршруты местного сообщения. Скидку можно объединить с другими доступными льготами, но она не будет распространяться на проездные билеты с определенным сроком действия и подарочные сертификаты.

„Мы хотим убедить наших жителей в том, что необязательно сидеть за рулем автомобиля, чтобы путешествовать. Мы надеемся, что побудим людей оставить автомобили дома и в воскресенье на поезде поехать к друзьям или близким или в любой город Литвы“, – сказала глава LTG Link Кристина Мейде.



В этом году такая акция проходит во второй раз.



До этого с такой скидкой продавали билеты на 30 мая.



Скидку в 90% можно получить только при покупке билетов по интернету или в мобильном приложении.



Билеты с 90% скидкой назад не принимаются.