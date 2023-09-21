День без автомобиля: по всей Литве предлагают 1000 бесплатных электросамокатов

 
ru.DELFI.lt
Bolt paspirtukai
Bolt paspirtukai
ФОТО: Įmonės nuotr.

В пятницу (22 сентября) платформа Bolt предлагает 1000 бесплатных электросамокатов в 15 городах Литвы. Так компания побудит жителей в традиционный День без автомобиля создавать новые привычки мобильности.

"Альтернативы автомобилю могут быть привлекательнее, чем авто, только если их использовать комплексно - каждый раз использовать наиболее подходящий вариант. Один из них – электросамокат – его все видели, но не все на нем ездили. Предлагаем жителям в День без автомобиля открыть для себя новые возможности мобильности", – сказал Бенас Юрловас, представитель Bolt в Литве.

По его словам, в прошлом году жителям предложили 500 бесплатных самокатов – акция пользовалась большим успехом, а после этого у компании Bolt появились новые клиенты, поэтому в этом году жителям решили предоставить в два раза больше бесплатных поездок.

В прошлом году был проведен опрос пользователей электросамокатов Bolt, результаты опроса показали, что большее число респондентов сочетают электросамокаты с общественным транспортом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии