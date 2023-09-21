День без автомобиля: по всей Литве предлагают 1000 бесплатных электросамокатов

"Альтернативы автомобилю могут быть привлекательнее, чем авто, только если их использовать комплексно - каждый раз использовать наиболее подходящий вариант. Один из них – электросамокат – его все видели, но не все на нем ездили. Предлагаем жителям в День без автомобиля открыть для себя новые возможности мобильности", – сказал Бенас Юрловас, представитель Bolt в Литве.