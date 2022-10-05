Демонтаж советских скульптур в Вильнюсе откладывается - вмешался Комитет по правам человека ООН

Минюст информировал, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими": ездивший на встречу с представителями белорусской власти Казимерас Юрайтис, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

По данным Минюста, позицию Литвы комитету вышлют 6 октября.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, в позиции Литвы отмечено, что временные меры защиты Комитет принял на основе вводящей в заблуждение информации.

"Литва является правовым государством, она с уважением относится к международным обязательствам, поэтому она обращается в Комитет, представляя свои аргументы, и просит как можно скорее упразднить временные меры защиты", – указала министр.

"Мы считаем, что в Комитет по правам человека обратились, манипулируя инструментами международной защиты прав человека, например, пактом о гражданских и политических правах ООН от 1966 г. и его факультативным протоколом, устанавливающим механизм подачи индивидуальных жалоб, но на деле цели не связаны с этим документом. Мы надеемся, что Комитет примет во внимание аргументы Литвы и упраздник ограничения", – сказала министр.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что надеется на "рациональное решение" Комитета, но признал, что до 1 ноября 2022 года скульптуры демонтировать не удастся.

В позиции Минюста указано, что на кладбище демонтируют только скульптуры, могилы никто трогать не будет, не будут сносить и мемориал.

"Намереваются очистить кладбище от реликта советской милитаристской идеологии, уберут часть мемориала – 6 стел, изображающих воинов оккупационной советской армии", – указало министерство.

Литва обращает внимание Комитета на то, что истцы просят временные меры защиты безосновательно. Кроме того, в документе подчеркивается, что истцы напрямую обратились в международную инстанцию, не использовав средства правовой защиты в Литве.

Авторы жалобы указали, что решение муниципалитета демонтировать стелы ущемляет права нацменьшинства и право на уважение частной и семейной жизни. Интересы истцов представляет Станисловас Томас, назвавший себя адвокатом, однако в 2016 году Европейский суд по правам человека запретил ему представлять интересы истцов.

Комитет попросил назначить временные меры защиты, но указал, что это не означает, что принято какое-то решение по этому вопросу. Он может в любое время пересмотреть свое решение.

Политики муниципалитета проголосовали за демонтаж того памятника в начале июня 2022 года, перед этим их вычеркнули из списка культурных ценностей.

Планировалось, что памятник советским воинам с кладбища уберут до 1 ноября текущего года.

Демонтаж советского памятника на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро, эти работы выполнит компания Vilniaus BDT.