Демонтаж советских скульптур в Вильнюсе откладывается - вмешался Комитет по правам человека ООН

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Из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН Вильнюс откладывает срок демонтажа скульптур на Антакальнисском кладбище.
Vilniaus Antakalnio kapinėse nebeliks memorialo sovietų kariams
Vilniaus Antakalnio kapinėse nebeliks memorialo sovietų kariams

Минюст информировал, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими": ездивший на встречу с представителями белорусской власти Казимерас Юрайтис, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

По данным Минюста, позицию Литвы комитету вышлют 6 октября.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, в позиции Литвы отмечено, что временные меры защиты Комитет принял на основе вводящей в заблуждение информации.

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"Литва является правовым государством, она с уважением относится к международным обязательствам, поэтому она обращается в Комитет, представляя свои аргументы, и просит как можно скорее упразднить временные меры защиты", – указала министр.

"Мы считаем, что в Комитет по правам человека обратились, манипулируя инструментами международной защиты прав человека, например, пактом о гражданских и политических правах ООН от 1966 г. и его факультативным протоколом, устанавливающим механизм подачи индивидуальных жалоб, но на деле цели не связаны с этим документом. Мы надеемся, что Комитет примет во внимание аргументы Литвы и упраздник ограничения", – сказала министр.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что надеется на "рациональное решение" Комитета, но признал, что до 1 ноября 2022 года скульптуры демонтировать не удастся.

В позиции Минюста указано, что на кладбище демонтируют только скульптуры, могилы никто трогать не будет, не будут сносить и мемориал.

"Намереваются очистить кладбище от реликта советской милитаристской идеологии, уберут часть мемориала – 6 стел, изображающих воинов оккупационной советской армии", – указало министерство.

Литва обращает внимание Комитета на то, что истцы просят временные меры защиты безосновательно. Кроме того, в документе подчеркивается, что истцы напрямую обратились в международную инстанцию, не использовав средства правовой защиты в Литве.

Авторы жалобы указали, что решение муниципалитета демонтировать стелы ущемляет права нацменьшинства и право на уважение частной и семейной жизни. Интересы истцов представляет Станисловас Томас, назвавший себя адвокатом, однако в 2016 году Европейский суд по правам человека запретил ему представлять интересы истцов.

Комитет попросил назначить временные меры защиты, но указал, что это не означает, что принято какое-то решение по этому вопросу. Он может в любое время пересмотреть свое решение.

Политики муниципалитета проголосовали за демонтаж того памятника в начале июня 2022 года, перед этим их вычеркнули из списка культурных ценностей.

Планировалось, что памятник советским воинам с кладбища уберут до 1 ноября текущего года.

Демонтаж советского памятника на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро, эти работы выполнит компания Vilniaus BDT.

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