Демонтаж скульптур на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро

Компания сделала самое выгодное предложение на конкурсе, объявленном муниципальной компанией Grinda. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента.
Подрядчик должен демонтировать шесть стел, вывезти их, временно демонтировать памятные доски, потом вернуть их на место.
Муниципалитет указал, что памятные доски будут демонтированы, если будут мешать подъехать к мемориалу специальной технике.
Перед тем как начнутся работы, памятники у государства должен перенять Вильнюсский муниципалитет, горсовет должен принять соответствующее решение на следующей неделе.
Политики муниципалитета проголосовали за демонтаж того памятника в начале июня 2022 года, перед этим их вычеркнули из списка культурных ценностей.
Памятник советским воинам с кладбища уберут до 1 ноября текущего года.
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