Демонтаж скульптур на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро

aA
Демонтаж советского памятника на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро, эти работы выполнит компания Vilniaus BDT.
Vilniaus Antakalnio kapinėse nebeliks memorialo sovietų kariams
Vilniaus Antakalnio kapinėse nebeliks memorialo sovietų kariams

Компания сделала самое выгодное предложение на конкурсе, объявленном муниципальной компанией Grinda. Всего в конкурсе участвовали 4 претендента.

Подрядчик должен демонтировать шесть стел, вывезти их, временно демонтировать памятные доски, потом вернуть их на место.

Муниципалитет указал, что памятные доски будут демонтированы, если будут мешать подъехать к мемориалу специальной технике.

Статьи по теме:
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище должны убрать в течение месяца
Советские памятники на Антакальнисском клабище Вильнюса будут демонтированы 1 ноября

Перед тем как начнутся работы, памятники у государства должен перенять Вильнюсский муниципалитет, горсовет должен принять соответствующее решение на следующей неделе.

Политики муниципалитета проголосовали за демонтаж того памятника в начале июня 2022 года, перед этим их вычеркнули из списка культурных ценностей.

Памятник советским воинам с кладбища уберут до 1 ноября текущего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Valdžia apsisprendė dėl išmokų pensininkams. Piniginė, eurai

Почему пенсии в Литве такие маленькие: чем больше зарабатываешь, тем меньшую часть зарплаты получаешь

Система социального страхования в Литве выгодна для...

Rusai bėga nuo mobilizacijos, Rusijos ir Sakartvelo pasienyje savanoriai dalina maistą ir vandenį Telegram nuotr.

Две трети жителей Литвы за то, чтобы не впускать россиян

Почти две трети населения Литвы одобряют решение...

Министр обороны: Альянс должен пригласить Украину, а Литва одобрит ее членство в НАТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что...

Циклон принесет новую порцию осадков, где дожди будут самыми обильными?

В понедельник днем ожидаются осадки. Почти по всей...

Демонтаж скульптур на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро

Демонтаж советского памятника на Антакальнисском...