В 2021 г. на число жителей повлияла положительная миграция – на 7500 человек больше иммигрировало, чем эмигрировало и естественная смена населения – скончалось на 23 300 человек больше, чем родилось.
В начале 2022 г. в городах проживал 1 млн. 904,6 тыс. (68,1%) жителей Литвы, в сельской местности – 890 400 (31,9%). Женщины составляли 53,5% от общего числа постоянных жителей страны. На 1000 мужчин приходится 1148 женщин.
В 2021 г. родилось 24 600 младенцев, это на 500 (2%) меньше, чем в 2020 г.
В 2021 г. скончались 47 900 человек, на 4400 (10,1%) больше, чем в 2020 г.
В 2021 г. в Литву иммигрировало 35 900 человек (иностранцев и граждан Литвы) – на 7200 (16,7%) меньше, чем в 2020 г.
В 2021 г. в Литву вернулись 17 800 граждан, это на 3000 (14,4%) меньше, чем в 2020 г.
В 2021 г. приехали 18 100 иностранцев - на 4200 (18,8%) меньше, чем в 2020 г. Большая часть - 8100 (44,8%) - это граждане Беларуси. 4900 (27,1%) - граждане Украины, 1200 (6,6%) – граждане России.
В 2021 г. из Литвы эмигрировали 28 400 постоянных жителей, это на 5300 (22,9%) больше, чем в 2020 г.
6600 (23,2%) из них уехали в Великобританию, 5300 (18,5%) – в Украину, 3000 (10,4%) – в Беларусь, 2100 (7,5%) – в Норвегию, 1900 (6,6%) – в Германию.
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