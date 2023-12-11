Дело Швенченене, Юрайтиса и Иванова передано в суд: обвиняются в действиях против Литвы

11 декабря прокуратура представила информацию об этом, в тексте указаны лишь инициалы обвиняемых. В деле трое обвиняемых, третий - В.И., скорее всего Валерий Иванов, лидер организации "Единство", которая планировала переворот в Литве.
В августе 2022 г. прокуроры Генпрокуратуры оценили имеющуюся информацию и начали расследование в связи с действиями против Литвы.
При расследование этого сложного дела сотрудники Литовского бюро криминальной полиции сотрудничали с Департаментом госбезопасности страны.
Согласно сообщению, полученные в ходе расследования данные позволяют обоснованно предположить, что члены бывшей организации Международный форум добрососедства Швенченене и Юрайтис, действуя с сообщниками, в 2022 г. неоднократно в Литве, Беларуси и России помогали России и Беларуси, а также организациям этих стран действовать против Литвы.
Таким образом они представляли угрозу для безопасности Литвы.
Швенченене также обвиняют и в публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР, их отрицании и грубом умалении их значения.
Согласно материалам дела, она, действия заодно с Ивановым, в начале 2023 г. участвовала в передаче о 13-м января. В передаче Швенченене
и Иванов отрицали и грубо умаляли значение подтвержденной литовскими судами и законами советской агрессии 13 января 1991 г.
В передаче обвиняемые отрицали осуществленные СССР преступления против жителей Литвы, чем оскорбили память погибших и пострадавших во время борьбы за свободу Литвы граждан страны и их близких.
В соответствии с УК ЛР за помощь другим странам в действиях против Литвы грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В деле 28 томов.
Прокуроры Генпрокуратуры провели расследование по собственной инициативе и 26 августа 2022 года обратились с иском в Участковый суд Вильнюсского региона с просьбой признать незаконной организацию Международный фонд добрососедства и ликвидировать ее. Суд признал организацию незаконной и ликвидировал ее, приняв соответствующее решение 20 февраля 2023 года. Ассоциация обжаловала решение, но 16 мая этого года Вильнюсский окружной суд отклонил жалобу и оставил в силе решение суда низшей инстанции. Решение суда вступило в силу с 16 мая 2023 года.