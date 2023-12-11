Дело Швенченене, Юрайтиса и Иванова передано в суд: обвиняются в действиях против Литвы

Швенченене также обвиняют и в публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР , их отрицании и грубом умалении их значения.

Согласно сообщению, полученные в ходе расследования данные позволяют обоснованно предположить, что члены бывшей организации Международный форум добрососедства Швенченене и Юрайтис, действуя с сообщниками, в 2022 г. неоднократно в Литве , Беларуси и России помогали России и Беларуси, а также организациям этих стран действовать против Литвы.

В августе 2022 г. прокуроры Генпрокуратуры оценили имеющуюся информацию и начали расследование в связи с действиями против Литвы .

11 декабря прокуратура представила информацию об этом, в тексте указаны лишь инициалы обвиняемых. В деле трое обвиняемых, третий - В.И., скорее всего Валерий Иванов , лидер организации "Единство", которая планировала переворот в Литве .

Согласно материалам дела, она, действия заодно с Ивановым, в начале 2023 г. участвовала в передаче о 13-м января. В передаче Швенченене

и Иванов отрицали и грубо умаляли значение подтвержденной литовскими судами и законами советской агрессии 13 января 1991 г.

В передаче обвиняемые отрицали осуществленные СССР преступления против жителей Литвы, чем оскорбили память погибших и пострадавших во время борьбы за свободу Литвы граждан страны и их близких.

В соответствии с УК ЛР за помощь другим странам в действиях против Литвы грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет. В деле 28 томов.