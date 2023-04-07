aA
Прокуратура обратилась в суд с просьбой о назначении подозреваемой в убийстве 4-летней дочери женщине психиатрической экспертизы. Однако суд отклонил эту просьбу.

Представитель Вильнюсского участкового суда информировал Delfi, что такое заявление прокуратуры получено. Также просят не выпускать женщину из больницы до передачи акта о проведении экспертизы прокурору.

Суд рассмотрел это обращение 7 апреля и отклонил просьбу прокурора. Мера пресечения женщине будет назначена позже, с учетом ее состояния здоровья.

Департамент полиции сообщает, что 6 апреля, в 15.50 ч. в Вевисе, в квартире было обнаружено тело девочки (2018 г.р.). Подозревают, что ребенка утопила мать.

Статьи по теме:
Подозреваемую в убийстве дочери женщину положили в больницу
Трагедия в Вевисе: мать призналась в том, что утопила свою малолетнюю дочь

Подозреваемая (1991 г.р.) была доставлена в больницу.

Ведется расследование по факту убийства члена семьи. За это грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. По предварительным данным, женщина сама сказала полицейским, что утопила свою дочь.

По сведениям Delfi, женщина позвонила по номеру 112 и сказала, что вытащила ребенка из воды, но делать искусственное дыхание отказалась. Утонувшая девочка была единственным ребенком в семье.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Самая дорогая Пасха за 10 лет, что ждет дальше?

Из -за большой инфляции цены на продукты остаются...

Laurynas Kasčiūnas

Идея: публичные лица в Литве должны декларировать связи с Россией и Беларусью (1)

Председатель парламентского комитета по...

Эфир Delfi с политобозревателем Витаутасом Бруверисом: Украина, наступление, президент, компартия

Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...

Время работы магазинов на Пасху, некоторые магазины будут открыты

В первый день Пасхи, 9 апреля, большая часть магазинов в...

Перед длинными выходными в Вильнюсе формируются заторы

В пятницу после обеда водители в Вильнюсе стали...