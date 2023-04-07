aA
Прокуратура обратилась в суд с просьбой о назначении подозреваемой в убийстве 4-летней дочери женщине психиатрической экспертизы.

Представитель Вильнюсского участкового суда информировал Delfi, что такое заявление прокуратуры получено. Также просят не выпускать женщину из больницы до передачи акта о проведении экспертизы прокурору.

Суд должен рассмотреть это обращение 7 апреля.

Департамент полиции сообщает, что 6 апреля, в 15.50 ч. в Вевисе, в квартире было обнаружено тело девочки (2018 г.р.). Подозревают, что ребенка утопила мать.

Подозреваемая (1991 г.р.) была доставлена в больницу.

Статьи по теме:
Подозреваемую в убийстве дочери женщину положили в больницу
Трагедия в Вевисе: мать призналась в том, что утопила свою малолетнюю дочь

Ведется расследование по факту убийства члена семьи. За это грозит от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. По предварительным данным, женщина сама сказала полицейским, что утопила свою дочь.

По сведениям Delfi, женщина позвонила по номеру 112 и сказала, что вытащила ребенка из воды, но делать искусственное дыхание отказалась. Утонувшая девочка была единственным ребенком в семье.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Самая дорогая Пасха за 10 лет, что ждет дальше?

Из -за большой инфляции цены на продукты остаются...

Laurynas Kasčiūnas

Идея: публичные лица в Литве должны декларировать связи с Россией и Беларусью

Председатель парламентского комитета по...

Эфир Delfi с политобозревателем Витаутасом Бруверисом: Украина, наступление, президент, компартия

Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...

Время работы магазинов на Пасху, некоторые магазины будут открыты

В первый день Пасхи, 9 апреля, большая часть магазинов в...

Перед длинными выходными в Вильнюсе формируются заторы

В пятницу после обеда водители в Вильнюсе стали...