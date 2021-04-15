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В середине мая Вильнюсский окружной административный суд планирует приступить к рассмотрению жалобы российского исполнителя Филиппа Киркорова на запрет его въезда в Литву.
Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
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"Дело будет рассматриваться 17 мая в рамках письменного процесса", – заявил BNS представитель суда по связям с общественностью Аудрюс Кутрявичюс.

Жалобой Ф. Киркоров стремится отменить решение Департамента миграции (ДМ) от 19 января, которым ему запрещен въезд в Литву на пять лет.

19 января ДМ по просьбе Министерства иностранных дел (МИД) внес российского исполнителя Ф. Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц.

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По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

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