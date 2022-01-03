Не признавший своей вины общественный деятель, генеральный директор Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюс Грейчюс 12 ноября 2021 года был осужден на четыре года лишения свободы, признавший свою вину Миндаугас Туникайтис – на полтора года лишения свободы.

Как сообщила BNS представитель Литовского апелляционного суда Лаура Мицкявичюте, решение обжаловал и просит оправдать его получивший более строгое наказание.

Оба гражданина Литвы обвинялись в сотрудничестве с Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и выполнении ее заданий по сбору интересующей разведку информации в Литве. Они не были знакомы друг с другом, но были связаны с одним и тем же агентом ФСБ, действовавшим в Калининградской области. Оба обвиняемых собирали информацию и передавали ее за вознаграждение.

Согласно данным дела, М. Туникайтис жил на границе с Калининградской областью Российской Федерации, постоянно ездил туда, где его встречал и, по утверждению Клайпедского окружного суда, "рафинированно вербовал" сотрудник ФСБ. Гражданин Литвы почти шесть лет наблюдал, фотографировал и снимал объекты, находил информацию на интернет-сайтах или узнавал ее у других лиц.

По утверждению суда, действуя вместе с представителем российской разведки, А. Грейчюс почти четыре года организовывал мероприятия, которые полностью или частично финансировал представитель российской разведки, фотографировал или снимал сами мероприятия и участвовавших в них лиц, собирал связанную с этими мероприятиями информацию, публиковал ее в литовских СМИ, а собранную информацию договоренным способом передавал представителю российской разведки.

При вынесении приговора М. Туникайтису было установлено, что в деле нет отягчающих обстоятельств, а ответственность смягчается тем, что он признался в совершении инкриминируемого ему преступного деяния, искренне раскаялся, помог своими показаниями создать полную картину проводившейся и проводимой разведывательным ведомством зарубежного государства деятельности.

Были учтены и проблемы со здоровьем, семейное положение.