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В сентябре полиция остановила автомобиль, которым управляла нетрезвая 55-летняя телеведущая Эдита Милдажите. Выяснилось, что женщину в скором времени ждет суд.
Edita Mildažytė, nuotrauka iš knygos „Lyderiai“
Edita Mildažytė, nuotrauka iš knygos „Lyderiai“

На этой неделе было завершено расследование, материалы переданы в Вильнюсский участковый суд. Эту информацию порталу LRT.lt подтвердила пресс-сектеретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Сразу после происшествия сообщалось, что LRT "оценит и примет решение в связи с будущим проекта", ведущей которого является Милдажите, однако прошло три недели, а ситуацию все еще оценивают. Первым о том, что LRT не спешит с принятием решений на эту тему, сообщил портал alfa.lt.

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Ранее этим вопросом интересовался и Delfi.

"LRT серьезно оценивает сложившуюся ситуацию, поэтому поспешные решения не принимает. Когда у нас будет больше информации – сообщим", – сказала пресс-секетарь LRT Мигле Савицкайте.

Напомним, что известная телеведущая Милдажите попалась нетрезвой (2,36 промилле) за рулем 19 сентября. Она была арестована и освобождена только через сутки.

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