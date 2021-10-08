На этой неделе было завершено расследование, материалы переданы в Вильнюсский участковый суд. Эту информацию порталу LRT.lt подтвердила пресс-сектеретарь ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

Сразу после происшествия сообщалось, что LRT "оценит и примет решение в связи с будущим проекта", ведущей которого является Милдажите, однако прошло три недели, а ситуацию все еще оценивают. Первым о том, что LRT не спешит с принятием решений на эту тему, сообщил портал alfa.lt.

Ранее этим вопросом интересовался и Delfi.

"LRT серьезно оценивает сложившуюся ситуацию, поэтому поспешные решения не принимает. Когда у нас будет больше информации – сообщим", – сказала пресс-секетарь LRT Мигле Савицкайте.

Напомним, что известная телеведущая Милдажите попалась нетрезвой (2,36 промилле) за рулем 19 сентября. Она была арестована и освобождена только через сутки.