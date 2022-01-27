"Delfi.Главное": пробуждение Каунасского зверя и ситуация в Украине - от Киева до линии огня

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Каунас стал культурной столицей Европы. Современная мифологическая трилогия "Пробуждение"- перформанс музыки, гигантских видеопроекций, света, рассказывающий о Каунасе для Литвы и Европы открывал цикл мероприятий, которые на протяжении вcего года будут проходить в этом литовском городе. Гость выпуска "Delfi. Главное" - Янис Петерсонс. Он приехал в Каунас со своей командой из Латвии, чтобы реализовать концепт открытия культурной столицы - это грандиозная светоинсталляция о пробуждении Каунасского зверя. Что это за мифическое существо, каким Каунас видят наши соседи и что ждет жителей и гостей культурной столицы Европы в этом году?

Ситуация у границ Украины, где Россия сосредоточила большие военные силы, продолжает вызывать тревогу у ее ближайших соседей и в западных странах. В среду в своем письменном ответе на требования Москвы Вашингтон подтвердил, что нынешние принципы приема новых членов в НАТО, прописанные в основополагающих документах этой организации, останутся неизменными, и отказал Москве в предоставлении таких гарантий.

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О том, что происходит в самой Украине, как общество воспринимает угрозу и какие настроения царят в Вооруженных силах Украины на возможной линии огня, говорим с нашим коллегой из Киева Дмитро Крапивенко и священником, капелланом 30 бригады ВСУ, глава правления социальной службы Украинской православной церкви Сергием Дмитриевым.

Sergejus Dmitrijevas
Sergejus Dmitrijevas
© DELFI / Karolina Pansevič

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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