"Delfi.Главное": пробуждение Каунасского зверя и ситуация в Украине - от Киева до линии огня

Ситуация у границ Украины, где Россия сосредоточила большие военные силы, продолжает вызывать тревогу у ее ближайших соседей и в западных странах. В среду в своем письменном ответе на требования Москвы Вашингтон подтвердил, что нынешние принципы приема новых членов в НАТО, прописанные в основополагающих документах этой организации, останутся неизменными, и отказал Москве в предоставлении таких гарантий.

О том, что происходит в самой Украине, как общество воспринимает угрозу и какие настроения царят в Вооруженных силах Украины на возможной линии огня, говорим с нашим коллегой из Киева Дмитро Крапивенко и священником, капелланом 30 бригады ВСУ, глава правления социальной службы Украинской православной церкви Сергием Дмитриевым.

Ведущий - Дмитрий Семенов.