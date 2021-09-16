Гости передачи и студии: старший специалист отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения Валерия Равдо, политолог Сергей Беспалов и руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова.

Ведущий - Дмитрий Семенов.