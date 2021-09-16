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В новом еженедельном выпуске "Delfi.Главное" обсуждаем три темы: пандемия коронавируса, рост числа новых случаев; предстоящие парламентские выборы в Госдуму России и открытие театрального сезона в Русском драматическом театре Литвы.

Гости передачи и студии: старший специалист отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Национального центра общественного здравоохранения Валерия Равдо, политолог Сергей Беспалов и руководитель Русского драматического театра Литвы Ольга Полевикова.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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