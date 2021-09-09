"Delfi.Главное": осень с пандемией и митингами - какие уроки извлечены?

Скопировать ссылку "Delfi.Главное": осень с пандемией и митингами - какие уроки извлечены?

aA

С 13 сентября вступают в силу ограничения для жителей Литвы без ковид-сертификата (паспорта возможностей), темпы вакцинации снова замедлились, начался новый учебный года с рекомендательным тестированием, противники вакцинации выходят на улицы. Как власти справляются с задачей по контролю за распространением заболеваемости, что делать с недовольством части жителей страны и нежеланием прививаться, какие принимать эпидемиологические меры, чтобы избежать карантина?