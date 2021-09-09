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С 13 сентября вступают в силу ограничения для жителей Литвы без ковид-сертификата (паспорта возможностей), темпы вакцинации снова замедлились, начался новый учебный года с рекомендательным тестированием, противники вакцинации выходят на улицы. Как власти справляются с задачей по контролю за распространением заболеваемости, что делать с недовольством части жителей страны и нежеланием прививаться, какие принимать эпидемиологические меры, чтобы избежать карантина?

Эти вопросы обсуждаем в новом выпуске "Delfi.Главное" c генеральным комиссаром полиции Литвы Ренатасом Пожелой, политическим обозревателем Витаутасом Бруверисом и специалистом по инфекционным заболеваниям, профессором Саулюсом Чаплинскасом.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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