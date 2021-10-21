Вспышка и скоротечное распространение заболевости наблюдается и в Украине. Страна вошла в пятерку стран, где больше всего новых COVID-случаев. Эти темы обсуждаем с коллегами из Латвии и Украины Данутой Дембовской и Олегом Фея.
По данным Bloomberg, в феврале 2021 года из Беларуси в Литву переехало около 40 компаний и стартапов, которые перевезли не менее 900 человек. Люди продолжают активно переезжать, и счет уже идет на тысячи. В 2021 году в Литву из Беларуси прибыли 7279 человек.
Белорусские IT компании перевозят сотрудников в Литву или люди переезжают сами за безопасностью и ценностями демократического общества. Многие экспаты - это высококвалифицированные специалисты, которые оформляют официальное разрешение на работу в Литве - Blue Card.
По данным Департамента Статистики Литвы для упрощенного получения карты необходим доход не менее 1900 евро, с которого уплачиваются около 50% налогов. Таким образом Литва получает новые рабочие места, квалифицированных сотрудников, дополнительные налоговые отчисления и культурное многообразие.
Уже в первые три месяца 40% релокантов сталкиваются с трудностями в решении бытовых вопросов и непониманием ментальности другой страны, 34% – с эмоциональным напряжением и стрессом, около 45% ощущают тревогу, подавленность, нервозность и апатию.
Психологические аспекты переезда белорусов в Литву обсуждаем с авторами независимого исследования на тему психоэмоционального состояния IT релокантов из Беларуси Катериной Максимовой, психологом-консультантом, и
Екатериной Буйневич-Живица, кризисным психологом.
Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые ограничения: куда с пятницы попасть будет сложнее или без "паспорта возможности" вообще не попадешь (106)
В Литве вводят новые ограничения. Минздрав ужесточил...
"Delfi.Главное": локдаун в Латвии, COVID-19 атакует Украину, и как живут "IT-белорусы" в Литве? (9)
В новом выпуске " Delfi.Главное " рассказываем о локдауне в...
Коронавирус в Литве: 3058 новых случаев и 28 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3058 новых...
В Литве осталось всего два "красных" муниципалитета (12)
На эпидемиологической карте Литвы – ухудшение...
Опрос: больше половины жителей Литвы не поддерживают новый налог на автомобили (28)
Больше половины жителей Литвы не поддерживают налог...