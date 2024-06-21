Delfi – в международном проекте СМИ PULSE: два года будет создавать содержание с 10 странами

В инициативе участие принимают 10 национальных СМИ, в их числе Delfi – Литва, Deník Referendum – Чехия, Der Standard – Австрия, EFSYN – Греция, El Confidencial – Испания, Gazeta Wyborcza – Польша, Hotnews – Румыния, HVG – Венгрия, Il Sole 24 Ore – Италия, Mediapool – Болгария) и 3 международные организации СМИ (OBCT, n-ost, Voxeurop).

СМИ, которые принимают участие в инициативе PULSE, создают и распространяют журналистское содержание, охватывающее все страны Европы. Особое внимание уделяют странам, о которых пишут меньше всего, в их число входят сельские местности и страны ЕС средних размеров.