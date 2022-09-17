Delfi в Лондоне: проезжающий мимо король Карл III, невиданные толпы людей и море цветов

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Отправившейся в Лондон команде Delfi удалось запечатлеть не только огромную толпу людей, собравшуюся у Букингемского дворца, но и уникальный момент - въезд и выезд нового короля Соединенного Королевства Карла III во двор дворца.

Запечатленные моменты можете увидеть в галерее.

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