Прямой эфир на русском языке будут показывать ежедневно с 13 ч., повтор передачи - в 18 ч.

В передаче будут говорить о том, как меняется ситуация рядом с Литвой и как на эту ситуацию реагируют в мире.

"В эти дни, когда ситуация так напряжена, мы сталкиваемся с большим потоком информации, не всегда удается избежать и фейковой информации. Поэтому очень важно получение объективных новостей. И если такие новости на литовском языке есть, то с содержанием на русском языке ситуация иная", – сказала Лукайтите-Внараускене.

По ее словам количество русскоязычных читателей на портале выросло, поэтому очень важно предоставлять им объективную и надежную информацию.

"Не первый год среди русскоязычных Delfi известен как надежный источник информации. Поэтому сейчас мы видим потребность в подаче объективной информации об Украине на русском языке. Хочу напомнить, что российские каналы в Литве отключены. Поэтому мы должны заполнить эту нишу, помочь не говорящим по-литовски людям получать информацию на родном языке", – сказала она.

Редактор ru.delfi.lt Олег Ерофеев сказал, что сейчас основная масса читателей портала приходит из России, Беларуси, Украины и Литвы.

"Распространение объективной информации не менее важно и для местного русскоязычного населения, поскольку проживающие в Литве русские, белорусы, украинцы и другие читающие по-русски жители часто являются мишенью пропаганды", – заметил он.