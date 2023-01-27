Delfi — итоги: педофильский скандал, выборы, Россия ищет врагов, танки для Украины и культура

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Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с политологом, доцентом университета имени Миколаса Рёмериса Саулюсом Спургой.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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